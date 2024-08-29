Российского военного посадили на 15 лет за распространение наркотиков

В Барнауле суд дал 15 лет колонии военному Суркову за сбыт наркотиков

Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы военнослужащего по фамилии Сурков за распространение наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

Осужденного отправят для отбытия наказания в колонию особого режима.

Из материалов дела следует, что в марте Сурков, желая заработать на торговле запрещенными веществами в интернете, связался с неустановленным лицом. Военный получил крупную партию наркотика, расфасовал его на мелкие дозы, которые затем разложил по тайникам.

Правоохранительные органы выявили закладчика и задержали.

20 августа сообщалось, что Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам лишения свободы условно военнослужащего Павла Иванова за покупку наркотиков.