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08:13, 20 августа 2024Силовые структуры

Российский военный приобрел наркотик и получил два года условно

В Новосибирске вынесли приговор военному, купившему в интернете наркотик

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам лишения свободы условно военнослужащего Павла Иванова за покупку наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным ведомства, Иванов в интернете приобрел запрещенное вещество. Он забрал его из тайника на набережной у реки Обь. Полицейские сразу же задержали мужчину и изъяли у него наркотик.

Иванову назначен двухлетний испытательный срок.

Ранее в Кабардино-Балкарской Республике полицейский попал под домашний арест по подозрению в торговле наркотиками.

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      Екатерина Кашурникова
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