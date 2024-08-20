Российский военный приобрел наркотик и получил два года условно

В Новосибирске вынесли приговор военному, купившему в интернете наркотик

Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам лишения свободы условно военнослужащего Павла Иванова за покупку наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным ведомства, Иванов в интернете приобрел запрещенное вещество. Он забрал его из тайника на набережной у реки Обь. Полицейские сразу же задержали мужчину и изъяли у него наркотик.

Иванову назначен двухлетний испытательный срок.

Ранее в Кабардино-Балкарской Республике полицейский попал под домашний арест по подозрению в торговле наркотиками.