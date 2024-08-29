Российскую медсестру изнасиловал оценщик курьера после доставки суши

В Петербурге медсестру изнасиловал оценщик курьера после доставки суши

В Санкт-Петербурге 21-летнюю медсестру изнасиловал оценщик курьера после доставки суши. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным канала, девушка получила доставку суши от курьера. Затем в ее дверь повторно постучали. Она открыла и увидела мужчину, который представился оценщиком службы курьерских заказов. Он потребовал отзыв о доставке, ворвался в квартиру и напал на девушку. Он сразу начал ее душить и требовать деньги, а потом он изнасиловал ее и сбежал. Спустя некоторое время к девушке приехал знакомый, которому она рассказала о произошедшем. Мужчина обратился в полицию и вызвал скорую.

Полицейские составили ориентировку на злоумышленника.

Ранее сообщалось, что на Камчатке мужчина изнасиловал 44-летнюю женщину в комнате общежития.