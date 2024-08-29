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10:09, 29 августа 2024Мир

Штаб Трампа нарушил запрет на съемку на кладбище

AP: штаб Трампа был заранее предупрежден о запрете на съемку на кладбище

Фото: Rebecca Cook / Reuters

Штаб кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа был заранее предупрежден о запрете на съемку на Арлингтонском кладбище в Вашингтоне из-за внутренних ограничений. Об этом сообщает Associated Press.

«Двое сотрудников штаба Трампа словесно оскорбили и оттолкнули в сторону работника кладбища, который пытался помешать им снимать и фотографировать в месте захоронения военнослужащих, погибших во время боевых действий в Афганистане и Ираке. Они знали о запрете, но все равно продолжили фотографировать, из-за чего произошла перепалка», — передает агентство.

Авторы материала сообщили, что руководство кладбища составило отчет в отношении этого инцидента, но отказалось предоставить текст документа.

Ранее Национальное общественное радио США сообщило, что двое сотрудников предвыборного штаба Трампа якобы оттолкнули работника Арлингтонского кладбища за то, что он помешал им фотографировать местность и вести видеосъемку.

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      Дарья Устьянцева
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