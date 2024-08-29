Си Цзиньпин выразил надежду на сотрудничество с США

Си Цзиньпин: Китай и США должны сотрудничать, а не конфликтовать между собой

Китай и США должны сотрудничать во благо всего мира, а не конфликтовать между собой. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с помощником американского лидера по национальной безопасности Джейком Салливаном, сообщается на сайте МИД Китая.

«Перед лицом хаотичной международной обстановки США и Китаю необходимо объединяться и сотрудничать, а не конфликтовать между собой и противостоять друг другу. (...) Будучи двумя крупными государствами, обе страны должны нести ответственность за свои народы, а также стабильно поддерживать мир во всем мире и быть движущей силой общего развития», — отметил китайский лидер.

Си Цзиньпин выразил надежду, что Вашингтон будет оценивать Пекин с «позитивной и рациональной точки зрения», а также рассматривать развитие друг друга как «возможность для плодотворного сотрудничества, а не вызов одного крупного государства другому».

Ранее Салливан встретился с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжаном Юся на переговорах в Пекине. Стороны отметили важность поддержания регулярных контактов США и Китая на уровне военных.