США и Китай обсудили контакты на уровне военных

Белый дом: США и КНР подтвердили важность регулярных контактов на уровне военных

США и Китаю важно поддерживать друг с другом регулярные контакты на уровне военных. Об этом заявили советник американского лидера Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан и заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся на переговорах в Пекине, сообщает Белый дом.

«И Китай, и США несут ответственность за предотвращение перехода конкуренции в конфликт. Поэтому странам очень важно регулярно контактировать на уровне военных. Стоит отметить прогресс в их поддержании за последние 10 месяцев, и в ближайшее время провести телефонный разговор между командующими войсками», — отмечается в публикации.

Кроме того, Салливан поднял вопросы «важности мира и стабильности» в Тайваньском проливе, а также приверженности Вашингтона свободе судоходства в Южно-Китайском море.

Ранее Джейк Салливан прибыл с официальным визитом в Китай, который будет проходить с 27 по 29 августа. На прошедшей встрече с главой МИД КНР Ваном И он выразил обеспокоенность поддержкой Пекином российского военно-промышленного комплекса (ВПК).