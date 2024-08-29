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08:28, 29 августа 2024Мир

США и Китай обсудили контакты на уровне военных

Белый дом: США и КНР подтвердили важность регулярных контактов на уровне военных

Фото: Sascha Steinach / Global Look Press

США и Китаю важно поддерживать друг с другом регулярные контакты на уровне военных. Об этом заявили советник американского лидера Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан и заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся на переговорах в Пекине, сообщает Белый дом.

«И Китай, и США несут ответственность за предотвращение перехода конкуренции в конфликт. Поэтому странам очень важно регулярно контактировать на уровне военных. Стоит отметить прогресс в их поддержании за последние 10 месяцев, и в ближайшее время провести телефонный разговор между командующими войсками», — отмечается в публикации.

Кроме того, Салливан поднял вопросы «важности мира и стабильности» в Тайваньском проливе, а также приверженности Вашингтона свободе судоходства в Южно-Китайском море.

Ранее Джейк Салливан прибыл с официальным визитом в Китай, который будет проходить с 27 по 29 августа. На прошедшей встрече с главой МИД КНР Ваном И он выразил обеспокоенность поддержкой Пекином российского военно-промышленного комплекса (ВПК).

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      Дарья Устьянцева
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