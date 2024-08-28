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16:29, 28 августа 2024Мир

В США выразили обеспокоенность поддержкой Китаем российского ВПК

Белый дом: Салливан выразил Пекину обеспокоенность поддержкой Китаем ВПК России
Джейк Салливан

Джейк Салливан. Фото: Alessandro della Valle / Reuters

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе своего визита в Пекин выразил обеспокоенность поддержкой Китаем российского военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом сообщил Белый дом на своем официальном сайте.

«Он выразил обеспокоенность поддержкой КНР оборонной индустрии России и влиянием этого на европейскую и трансатлантическую безопасность», — утверждается в публикации.

В ходе переговоров с главой МИД КНР Ваном И в Пекине Салливан также заявил, что США не признают независимость Тайваня и придерживаются принципа одного Китая.

Ранее издание The New York Times сообщило, что попытки Салливана убедить Китай снизить поддержку России в ходе визита вряд ли будут успешными.

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      Елизавета Мытарева
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