Названа причина роста рынка смартфонов

IDC: рынок смартфонов вырастет в 2024 году из-за продаж Android в Китае

Мировой рынок смартфонов в 2024 году вырастет почти на 6 процентов. Об этом сообщается в отчете International Data Corporation (IDC).

По оценкам специалистов, по итогам года глобальный рынок смартфонов вырастет на 5,8 процента, до 1,23 миллиарда единиц устройств. Аналитики IDC назвали главной причиной роста высокие продажи Android-телефонов в Китае.

«Рост продаж смартфонов на Android в этом году будет в девять раз быстрее и составит 7,1 процента. Рост продаж устройств на iOS составит всего 0,8 процента», — отметила старший директор по исследованиям IDC Набила Попал.

Еще одной причиной восстановления рынка аналитики назвали растущую популярность флагманских девайсов с поддержкой функций генеративного искусственного интеллекта (ИИ). К концу 2024 года эти смартфоны займут 18 процентов рынка. «Однако устройства с поддержкой GenAI изначально не будут дешевыми», — заключил директор по исследованиям в IDC Энтони Скарселла.

В начале августа аналитики IDC рассказали, что глобальные поставки планшетов выросли, достигнув значений до эпохи пандемии коронавируса. Лидером отрасли оказалась американская компания Apple.