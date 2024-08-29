Сотрудника ГИБДД уволили из МВД из-за обвинений в педофилии

В Новосибирске бывшего гаишника обвинили в совращении соседских детей

В Новосибирске сотрудника ГИБДД уволили из органов и отправили в СИЗО из-за обвинений со стороны соседских детей в педофилии. Об этом сообщает «КП».

По данным издания, в один из летних дней семья гаишника позвала в гости соседей, которые пришли с детьми. Пока взрослые распивали алкоголь на первом этаже, дети — сын хозяева, две дочери одних соседей и одна дочь вторых — играли на втором этаже в монополию. В какой-то момент хозяин дома ушел наверх спать, а через непродолжительное время девочки засобирались домой. Позже они рассказали, что дядя Рома к ним приставал, одна из школьниц даже засняла процесс совращения на видео.

Позже подростки рассказали, что взрослый сосед домогался к ним на протяжении года — в частности, лазил руками по одежду. Супруга полицейского рассказала журналистам, что соседи предложили решить вопрос полюбовно и продать им дачу супруга и его снегоход за один миллион рублей, а когда женщина отказалась, заявление ушло в правоохранительные органы.

Обвиняемый бывший полицейский находится в СИЗО.

4 августа сообщалось, что учителя ОБЖ одной из школ Екатеринбурга обвинили в совращении восьмиклассницы.