США и Китай обсудили решение конфликта на Украине

Салливан: США и КНР не добились прогресса в поиске решения конфликта на Украине

США и Китай не смогли добиться прогресса в обсуждении путей решения конфликта на Украине. Об этом заявил советник американского лидера Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан на пресс-конференции по итогам своего визита в Пекин, трансляция которой проходила на YouTube-канале Совета национальной безопасности США.

«У нас была возможность обменяться мнениями по этому вопросу в течение трех дней. Однако я не могу сказать, что мы смогли добиться какого-то прогресса в обсуждении украинского кризиса. Стоит отметить, что это произошло во многом по причине того, что Вашингтон строго придерживается принципа "ничего об Украине без Украины"», — отметил помощник президента США.