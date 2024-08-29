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13:51, 29 августа 2024Мир

США и Китай обсудили решение конфликта на Украине

Салливан: США и КНР не добились прогресса в поиске решения конфликта на Украине

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

США и Китай не смогли добиться прогресса в обсуждении путей решения конфликта на Украине. Об этом заявил советник американского лидера Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан на пресс-конференции по итогам своего визита в Пекин, трансляция которой проходила на YouTube-канале Совета национальной безопасности США.

«У нас была возможность обменяться мнениями по этому вопросу в течение трех дней. Однако я не могу сказать, что мы смогли добиться какого-то прогресса в обсуждении украинского кризиса. Стоит отметить, что это произошло во многом по причине того, что Вашингтон строго придерживается принципа "ничего об Украине без Украины"», — отметил помощник президента США.

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      Дарья Устьянцева
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