«Ренхап»: США и Южная Корея имитировали ядерную атаку КНДР в ходе учений

Южная Корея и США в четверг завершили ежегодные совместные военные учения Ulchi Freedom Shield (UFS). Об этом заявили в Объединенном командовании начальников штабов Южной Кореи (ОКНШ), сообщает «Ренхап».

«Ежегодные учения Ulchi Freedom Shield (UFS), начавшиеся 19 августа, прошли на фоне сохраняющейся обеспокоенности по поводу разработки оружия Пхеньяном и обострения межкорейской напряженности, усугубленной недавней кампанией Северной Кореи по забрасыванию мусорными шарами», — говорится в материале.

По данным ОКНШ, в основных командно-штабных учениях, основанных на сценарии полномасштабной войны, с использованием компьютерного моделирования было задействовано около 19 000 южнокорейских военнослужащих. Кроме того, в ходе учений этого года впервые был задействован сценарий, имитирующий ядерную атаку Северной Кореи.

«Южная Корея и США оценили, что их способность и готовность к решительному реагированию на любую северокорейскую угрозу были усилены благодаря учениям UFS и совместным полевым тренировкам», — заключили в ОКНШ.

Ранее Пентагон обратил внимание на заявление руководства Северной Кореи о необходимости интенсифицировать разработку БПЛА. Уточняется, что Вашингтон воспринял эту угрозу серьезно и будет следить за развитием событий.