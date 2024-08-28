Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:31, 28 августа 2024Мир

В Пентагоне заявили о новой угрозе со стороны Северной Кореи

Пентагон: США серьезно воспринимают угрозу развития КНДР технологий БПЛА

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

В Вашингтоне обратили внимание на заявление руководства Северной Кореи о необходимости интенсифицировать разработку БПЛА. Штаты совместно с партнерами в регионе следят за развитием ситуации, заявил на брифинге представитель Пентагона Патрик Райдер.

«Мы видели эти сообщения и, очевидно, хотим воспринимать эту угрозу серьезно, и мы продолжим следить за этим», — отметил он.

Райдер также выразил уверенность, что «союзники в Южной Корее тоже следят за этим». По словам представителя Пентагона, Штаты продолжат «тесно сотрудничать с Республикой Кореей, Японией и другими партнерами в регионе, чтобы обеспечить крепость коллективной обороны».

Несколькими днями ранее лидер КНДР Ким Чен Ын приказал активно разрабатывать и увеличить производство различных видов дронов. Кроме того, стало известно, что 24 августа прошло испытание, на котором Ким Чен Ын и сопровождавшие его руководящие кадры Центрального комитета Трудовой партии Кореи ознакомились с разрабатываемыми сейчас БПЛА.

Ранее лидер КНДР в телеграмме в адрес российского лидера Владимира Путина заявил, что Россия победит в «священной войне за мир». Он подчеркнул, что стойкий российский народ решительно защитит суверенные права и интересы безопасности государства.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Саратовской области опровергли информацию о заходе в регион украинской ДРГ. Что происходит в приграничных районах?

      Депутат привел подробности ранения главы муниципального округа в Брянской области

      «Мисс Нью-Йорк» 1995 года опубликовала фото в прозрачном нижнем белье

      Ракетную опасность объявляли в российском регионе

      Против Трампа передали повторное обвинительное заключение в суд

      В Польше заявили о невозможности передать Украине свои самолеты

      В Пентагоне заявили о новой угрозе со стороны Северной Кореи

      Учительница пять месяцев занималась сексом со школьником и избежала тюрьмы

      Создана тонкая как волос батарея

      Грузинский вратарь подписал контракт с «Ливерпулем»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше