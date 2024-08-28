В Пентагоне заявили о новой угрозе со стороны Северной Кореи

Пентагон: США серьезно воспринимают угрозу развития КНДР технологий БПЛА

В Вашингтоне обратили внимание на заявление руководства Северной Кореи о необходимости интенсифицировать разработку БПЛА. Штаты совместно с партнерами в регионе следят за развитием ситуации, заявил на брифинге представитель Пентагона Патрик Райдер.

«Мы видели эти сообщения и, очевидно, хотим воспринимать эту угрозу серьезно, и мы продолжим следить за этим», — отметил он.

Райдер также выразил уверенность, что «союзники в Южной Корее тоже следят за этим». По словам представителя Пентагона, Штаты продолжат «тесно сотрудничать с Республикой Кореей, Японией и другими партнерами в регионе, чтобы обеспечить крепость коллективной обороны».

Несколькими днями ранее лидер КНДР Ким Чен Ын приказал активно разрабатывать и увеличить производство различных видов дронов. Кроме того, стало известно, что 24 августа прошло испытание, на котором Ким Чен Ын и сопровождавшие его руководящие кадры Центрального комитета Трудовой партии Кореи ознакомились с разрабатываемыми сейчас БПЛА.

Ранее лидер КНДР в телеграмме в адрес российского лидера Владимира Путина заявил, что Россия победит в «священной войне за мир». Он подчеркнул, что стойкий российский народ решительно защитит суверенные права и интересы безопасности государства.