США высказались о потенциальном конфликте с Китаем

Салливан: США не стремятся к развязыванию холодной войны с Китаем

США не стремятся к развязыванию новой холодной войны и не намерены вступать в конфликт с Китаем. Об этом заявил помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает Центральное телевидение Китая (ЦТК).

«Хочу еще раз подчеркнуть, что США не стремятся к развязыванию новой холодной войны, не стремятся изменить китайскую систему (...) и не имеют намерения вступать в конфликт с Китаем», — заверил он.

По словам Салливана, Вашингтон не стремятся противостоять Китаю путем укрепления системы альянсов, а также не поддерживает независимость Тайваня.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай и США должны сотрудничать во благо всего мира, а не конфликтовать между собой. Китайский лидер подчеркнул, что два крупных государства должны стабильно поддерживать мир во всем мире и быть движущей силой общего развития.