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12:32, 29 августа 2024Экономика

США запросили у ЕС гарантии длительных антироссийских санкций

Euractiv: переговоры о передаче Киеву $50 млрд за счет РФ затянулись из-за США

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Переговоры Запада о выделении Украине 50 миллиардов долларов под залог доходов от заблокированных российских активов затянулись из-за позиции США. Об этом со ссылкой сообщение портала Euractiv пишет ТАСС.

По данным источников, американская администрация запросила у стран Евросоюза гарантии сохранения антироссийских санкций на более длительный срок. Опасения Вашингтона связаны с тем, сможет ли заморозка активов РФ быть постоянной при условии, что сейчас ЕС должен продлевать свои санкции каждые полгода.

Для сохранения рестрикций в отношении России необходимо получить согласие всех 27 стран-членов объединения. При этом есть вероятность, что одно из государств, например, Венгрия, рано или поздно выскажется против — в таком случае все финансовые обязательства, которые должны были покрываться доходами от активов РФ, будут нести страны ЕС и США.

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