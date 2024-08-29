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10:23, 29 августа 2024Экономика

ЕС отправил средства из доходов от российских активов Украине

Боррель сообщил об отправке Украине €1,4 млрд из доходов от российских активов

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

Европа отправила на нужды Украины первый транш доходов от размещения замороженных российских активов, его объем составил 1,4 миллиарда евро. Об этом на неформальной встрече глав МИД Евросоюза заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, передает РИА Новости.

Он уточнил, что средства идут на нужды военно-промышленного комплекса Украины и странам объединения, которые поставляют Киеву вооружения. При этом глава европейской дипломатии напомнил, что около шести миллиардов евро военной помощи остаются замороженными из-за вето, наложенного властями «одной страны». Речь в данном случае идет о Венгрии.

Встреча проходит в Брюсселе, а не в Будапеште, несмотря на то что республика председательствует в Евросоюзе в настоящее время. Таким образом ЕС отреагировал на многочисленные случаи противодействия венгерских властей согласованной политике Европейского союза по Украине. В том числе речь идет о визитах премьера Виктора Орбана в Россию и Китай.

Боррель также призвал снять все ограничения на удары по России западным оружием и назвал поставки средств противовоздушной обороны (ПВО) Киеву приоритетом из-за продолжающихся ударов по украинской энергетике и инфраструктуре. В то же время он признал, что передать необходимый объем ПВО в короткие сроки будет непросто.

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