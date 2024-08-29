Американцы начали скупать бункеры Судного дня

Fox News: в США вырос спрос на строительство частных бункеров Судного дня

В США американцы бросились скупать бункеры Судного дня для защиты от конфликтов и ядерных катастроф. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на представителей рынка.

В частности, владелец компании Atlas Survival Shelters Рон Хаббард отметил, что заказы стали поступать ежедневно. «Интерьеры моих бункеров похожи на жилые дома, и любой, кто их увидит, подумает, что находится в гостиничном номере», — заявил он, добавив, что работает с клиентами высокого класса, которые «не хотят страдать и находиться в металлической коробке, а хотят жить в чем-то, что напоминает роскошное бомбоубежище». Он утверждает, что компания продает как минимум один бункер в день.

По словам Хаббарда, стоимость строительства каждого защитного сооружения варьируется от 20 тысяч до миллиона долларов. Средняя стоимость бункера с девятью комнатами составляет около 400 тысяч долларов. В компании уточнили, что предлагают различные виды сооружений, которые подходят для укрытия на время пандемии, беспорядков, атак террористов, а также биологической или ядерной катастрофы.

По данным национального опроса, 13 процентов американцев считают, что гражданская война «очень вероятна». Еще 34 процента респондентов назвали ее «вероятной».

Ранее жительница США нашла «бункер Судного дня» в доме, который купила ее бабушка.