Женщина обнаружила «бункер судного дня» в доме бабушки

Daily Star: жительница США обнаружила бункер с консервами под домом бабушки

Жительница США нашла «бункер судного дня» в доме, который купила ее бабушка. Об этом пишет Daily Star.

Мать троих детей по имени Кайли рассказала в социальной сети, что дом, в который переехала ее родственница, как выяснилось, раньше принадлежал так называемым выживальщикам. Представители этого движения запасаются продуктами и строят убежища, чтобы пережить гипотетическую глобальную катастрофу.

Женщина обнаружила, что вход в специально оборудованный подвал находился за дверью, замаскированной под стенную панель. За ней оказалось помещение с высотой потолка около 1,6 метра, разделенное на два отсека. В одном стояли три двухъярусные кровати, а в другом — раскладной диван и насос, присоединенный к колодцу. Кайли также отметила, что, когда они впервые спустились в бункер, там был большой запас консервов и свечей.

Более того, выяснилось, что к дому был пристроен еще один тайный склад, где должно было храниться оружие и дополнительный запас продуктов. Кайли заявила, что найденные помещение оказались «лучшим в этом доме». При этом один из ее подписчиков отметил, что «учитывая, куда катится мир, находка может быть еще и полезной».

Ранее сообщалось, что американская компания Vivos оборудовала подземный город, способный пережить конец света. Гигантское убежище на 10 тысяч человек построено на месте бывшей военной базы в штате Южная Дакота.

