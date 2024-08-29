Точный удар по украинской бронетехнике в Курской области попал на видео

RusVesna показала кадры удара по бронетехнике ВСУ в Курской области

Видео: Telegram-канал «Военкоры Русской Весны»

Точный удар по бронетехнике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области попал на видео, кадры показал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Враг продолжает попытки прорыва в курском приграничье, но его встречает десант», — говорится в публикации.

На кадрах видно, как по технике, движущейся по асфальтированной дороге, наносится удар, происходит взрыв и возгорание. Канал уточнил, что бойцы Воздушно-десантных войск (ВДВ) отразили серию атак ВСУ, в том числе уничтожили бронемашину на пути к населенному пункту Коренево точным огнем.

Ранее командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Каштан сообщил, что в Курской области ликвидировали польских и немецких наемников.