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03:40, 29 августа 2024Россия

Точный удар по украинской бронетехнике в Курской области попал на видео

RusVesna показала кадры удара по бронетехнике ВСУ в Курской области

Видео: Telegram-канал «Военкоры Русской Весны»

Точный удар по бронетехнике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области попал на видео, кадры показал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Враг продолжает попытки прорыва в курском приграничье, но его встречает десант», — говорится в публикации.

На кадрах видно, как по технике, движущейся по асфальтированной дороге, наносится удар, происходит взрыв и возгорание. Канал уточнил, что бойцы Воздушно-десантных войск (ВДВ) отразили серию атак ВСУ, в том числе уничтожили бронемашину на пути к населенному пункту Коренево точным огнем.

Ранее командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Каштан сообщил, что в Курской области ликвидировали польских и немецких наемников.

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      Марина Совина
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