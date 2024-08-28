Стало известно о ликвидации польских и немецких наемников в Курской области

Командир отряда «Ахмата»: под Курском ликвидировали иностранных наемников

В Курской области ликвидировали польских и немецких наемников. Об этом стало известно из комментария ТАСС командира отряда спецназа «Ахмат» с позывным Каштан.

«Мы встречались здесь с иностранными наемниками. Это были немцы и представители из Польши. Когда мы сходились с ними в бою, по их диалогам понимали, что это иностранцы», — рассказал военнослужащий.

По его словам, среди взятых ими в плен бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет ни немцев, ни поляков. «Это значит, что они ликвидированы», — констатировал российский командир.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупреждала, что в атаке ВСУ на Курскую область участвуют иностранные наемники. По ее данным, американские наемники демонстративно выложили в интернет фотографию позиции минометного расчета украинских формирований рядом с детской площадкой в российском приграничном регионе.