Топ-менеджер Сбера вошла в наблюдательный совет Национальной экологической премии

Старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова стала членом Наблюдательного совета Национальной экологической премии «Комсомольской правды». Об этом сообщает пресс-служба Сбера.
Завьялова поможет оценить вклад регионов, предприятий, НКО и населения в защиту окружающей среды. «Наши здоровье, благополучие и качество жизни зависят от окружающей среды. Природа ― это то, что мы оставим в наследство нашим будущим поколениям, поэтому важно приложить максимум усилий, чтобы сберечь красоты родного края, его биоразнообразие и природные богатства, ведь каждому родителю хочется, чтобы его дети жили в лучшем и более устойчивом будущем», — прокомментировала она.
По словам Завьяловой, экологическая премия «Комсомольской правды», — именно ото проект, который помогает жителям страны проявить инициативу и внести свой вклад в сохранение окружающей среды. Цель Сбера — быть драйвером системных изменений на благо общества и окружающей среды. Для этого Сбер помогает в ESG-трансформации регионам и бизнесу, предоставляя как ответственное финансирование, так и некредитные ESG-продукты и сервисы.
Профессиональная Национальная экологическая премия «Комсомольской правды» призвана объединить усилия субъектов Российской Федерации, муниципальных объединений, НКО, бизнеса, научно-экспертного сообщества, СМИ и осознанного населения для разработки идей для решения экологических задач и сохранения природного богатства страны. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 сентября.