Среда обитания
Все
10:50, 29 августа 2024Среда обитания

Топ-менеджер Сбера вошла в наблюдательный совет Национальной экологической премии

Татьяна Завьялова вошла в набсовет Национальной экологической премии

Фото: пресс-служба Сбера

Старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова стала членом Наблюдательного совета Национальной экологической премии «Комсомольской правды». Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Завьялова поможет оценить вклад регионов, предприятий, НКО и населения в защиту окружающей среды. «Наши здоровье, благополучие и качество жизни зависят от окружающей среды. Природа ― это то, что мы оставим в наследство нашим будущим поколениям, поэтому важно приложить максимум усилий, чтобы сберечь красоты родного края, его биоразнообразие и природные богатства, ведь каждому родителю хочется, чтобы его дети жили в лучшем и более устойчивом будущем», — прокомментировала она.

По словам Завьяловой, экологическая премия «Комсомольской правды», — именно ото проект, который помогает жителям страны проявить инициативу и внести свой вклад в сохранение окружающей среды. Цель Сбера — быть драйвером системных изменений на благо общества и окружающей среды. Для этого Сбер помогает в ESG-трансформации регионам и бизнесу, предоставляя как ответственное финансирование, так и некредитные ESG-продукты и сервисы.

Профессиональная Национальная экологическая премия «Комсомольской правды» призвана объединить усилия субъектов Российской Федерации, муниципальных объединений, НКО, бизнеса, научно-экспертного сообщества, СМИ и осознанного населения для разработки идей для решения экологических задач и сохранения природного богатства страны. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 сентября.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      ЕС отправил средства из доходов от российских активов Украине

      Топ-менеджер Сбера вошла в наблюдательный совет Национальной экологической премии

      На дне океана обнаружили загадочный золотистый шар

      Экс-командующий ВДВ России высказался о последствиях атаки на Курскую область

      Валя Карнавал поделилась снимками в ультракороткой юбке

      В Днепропетровске подожгли машину бойца ВСУ

      В российском регионе мигранта завалило землей в яме для колодца

      Воюющего в ВСУ россиянина осудили заочно на 18 лет за госизмену

      При тушении пожара в доме в российской деревне обнаружили нарколабораторию

      Венгрия выступила против ударов дальнобойным оружием по территории России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше