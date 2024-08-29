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14:48, 29 августа 2024Культура

Трампу запретили использовать музыку группы АВВА

АВВА запретила Дональду Трампу использовать музыку группы

Фото: Go Nakamura / Reuters

Шведская поп-группа ABBA призвала бывшего президента США и кандидата на пост главы государства от Республиканской партии Дональда Трампа не использовать интеллектуальную собственность музыкального коллектива в предвыборной кампании. Об этом пишет газета Svenska Dagbladet.

«Вместе с участниками группы АВВА мы узнали о выходе видеозаписей, где музыка АВВА звучит на мероприятиях Трампа, и потребовали, чтобы это было немедленно прекращено и удалено», — говорится в заявлении компании Universal Music.

Также отмечается, что официальных запросов на использование композиций от политика не поступало, соответственно «никаких разрешений и лицензий» Трамп не получал.

Ранее американский рэпер 50 Cent (настоящее имя — Кертис Джеймс Джексон III) поместил лицо Дональда Трампа на обложку своего альбома Get Rich or Die Tryin, вышедшего в 2003 году.

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