50 Cent поместил Трампа на обложку альбома

Рэпер 50 Cent поместил лицо Трампа на обложку своего альбома после покушения

Американский рэпер 50 Cent (настоящее имя — Кертис Джеймс Джексон III) поместил лицо кандидата в президенты США Дональда Трампа на обложку своего альбома Get Rich or Die Tryin, вышедшего в 2003 году. Об этом сообщает Page Six.

Музыкант показал отфотошопленную обложку во время концерта в Бостоне 13 июля. На фото видно, что лицо политика прикрепили к оголенному телу 50 Cent, которое пытались пробить пулей через стекло. Таким образом рэпер отреагировал на покушение на Трампа.

Покушение на Трампа произошло во время его встречи с избирателями в Пенсильвании. После выстрела у политика было окровавлено ухо. На кадрах трансляции видно, как бывший американский лидер прервал речь и схватился за ухо, после чего лег на пол. Трампа прикрыли агенты Секретной службы, а затем экстренно эвакуировали.

Позднее выяснилось, что стрелок открыл огонь с крыши производственного предприятия, расположенного примерно в 100 метрах от сцены, где выступал Трамп. Его ликвидировал снайпер Секретной службы, рядом с телом нашли винтовку AR-15.