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16:33, 29 августа 2024Бывший СССР

ЦИК Молдавии отказался регистрировать инициативную группу кандидата от блока «Победа»

Newsmaker: ЦИК Молдавии отказался регистрировать инициативную группу Боли
Василий Боля

Василий Боля. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

ЦИК Молдавии отказался регистрировать инициативную группу кандидата в президенты республики от блока «Победа» Василия Боли. Об этом сообщает издание Newsmaker.

«Мы продолжим борьбу. Уверен, что у нас еще остались шансы для того, чтобы зарегистрироваться, будем принимать соответствующие усилия», — заявил политик после заседания ЦИК.

Боля являлся лидером партии «Возрождение» в составе «Победы». При этом в ЦИК он подавал документы как независимый кандидат. 25 августа политик объявил о своем выходе из партии.

Ранее в Молдавии Апелляционная палата Кишинева подтвердила запрет для оппозиционного блока «Победа» на участие в выборах президента.

Выборы президента республики пройдут параллельно с референдумом о вступлении республики в Европейский союз 20 октября.

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      Сергей Болиев
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