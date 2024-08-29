ЦИК Молдавии отказался регистрировать инициативную группу кандидата от блока «Победа»

Newsmaker: ЦИК Молдавии отказался регистрировать инициативную группу Боли

ЦИК Молдавии отказался регистрировать инициативную группу кандидата в президенты республики от блока «Победа» Василия Боли. Об этом сообщает издание Newsmaker.

«Мы продолжим борьбу. Уверен, что у нас еще остались шансы для того, чтобы зарегистрироваться, будем принимать соответствующие усилия», — заявил политик после заседания ЦИК.

Боля являлся лидером партии «Возрождение» в составе «Победы». При этом в ЦИК он подавал документы как независимый кандидат. 25 августа политик объявил о своем выходе из партии.

Ранее в Молдавии Апелляционная палата Кишинева подтвердила запрет для оппозиционного блока «Победа» на участие в выборах президента.

Выборы президента республики пройдут параллельно с референдумом о вступлении республики в Европейский союз 20 октября.