Марочко: ЦИПсО замалчивает ежедневные потери ВСУ в серых зонах

ЦИПсО выдает за успехи вылазки бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в серые зоны, однако при этом замалчивает ежедневные потери в их рядах. Об этом заявил подполковник народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

«Занимая так называемые серые зоны, ЦИПсО подает как успешные действия ВФУ, однако они умалчивают, что подобные действия увеличивают ежедневные потери и затрудняют снабжение передовых подразделений украинских боевиков», — сказал он.

Бывший военнослужащий добавил, что украинские солдаты начали активно сокращать межпозиционное пространство в Серебрянском лесу под Кременной. По его словам, эти события не влияют на ход конфликта и являются обычными тактическими действиями, которые украинское командование пытается выдать за прорыв линии обороны.

Ранее Марочко сообщал, что российские военные заманили в ловушку и поразили бойцов 12-й бригады украинского спецназа «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России) в районе села Нововодяное в ЛНР. По его словам, группа украинских военных планировала провести штурм северо-западнее Макеевки.