Турецкий госбанк перестал открывать рублевые счета

РИА Новости: турецкий банк Ziraat перестал открывать счета в рублях

Турецкий госбанк Ziraat перестал открывать рублевые счета. Об этом со ссылкой на заявление сотрудников филиала организации сообщает РИА Новости.

«Нет, сейчас счета в рублях не открываются», — заявили в банке, не раскрыв причин такого решения. На сложности с открытием рублевых счетов пожаловались также предприниматели из РФ, ведущие бизнес в Турции. Ранее Ziraat предоставлял такую возможность своим клиентам с гражданством РФ при наличии вида на жительство или документа о праве на работу или учебу в республике.

Частные турецкие банки отметили, что открыть рублевые счета теоретически возможно при наличии депозита, но государственные кредитные организации отказываются это делать. Клиентам, у которых уже оформлен счет в рублях, они предлагают конвертировать средства в турецкую лиру.

Ранее стало известно, что банки ОАЭ начали блокировать платежи российских компаний за электронные компоненты и потребительскую электронику китайского производства, если они не следуют затем в ту страну, откуда прошел платеж. По словам одного из участников рынка, в целом через ОАЭ проходит до 10-20 процентов платежей за ноутбуки, по другим категориям доля может достигать 30 процентов. Выбор этой страны был обеспечен самой низкой комиссией — 1-3 процента.