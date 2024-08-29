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08:03, 29 августа 2024Путешествия

Туристка описала отдых на одном российском курорте фразой «советуем на 100 процентов»

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Российская туристка побывала в Геленджике и описала отдых на российском курорте фразой «советуем на 100 процентов». Своими впечатлениями девушка поделилась на портале «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что жилье они с мужем нашли заранее. «Выбрали для себя квартиру недалеко от моря (600 метров), — добавила она. — Наш пляж "Сады морей", по нашему мнению, самый чистый, потому что находится ближе всего к открытому морю. Цена за сутки — 3,8 тысячи рублей, 12 ночей — 45,6 тысячи рублей».

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Соотечественница сообщила, что очень редко готовила дома, в основном пили чай с пирожными и ели фрукты. «Ходили в кофейни, столовые и кафе, — пояснила она. — (…) За обед выходило примерно 400-500 рублей. Не травились, всегда все было хорошо».

По словам россиянки, многие жалуются на грязное море в Геленджике. «Мы были только на одном пляже — море было чистое, пляж тоже чистый и оборудованный, — заявила она. — На другие не попали, так как было много людей, особенно на Центральном».

Девушка подчеркнула, что после дождя у берега действительно собираются палочки, и вода кажется грязной. «Лучше в день после дождя не купаться: можно подхватить ротавирус, — резюмировала она. — За 13 дней нашего отдыха дождь был всего лишь два раза, он совсем не ощущался, потому что буквально через два-три часа все высыхало».

Ранее другая российская туристка побывала в Кабардинке в Краснодарском крае и описала отдых фразой «нас тошнило по кругу». По словам девушки, изначально ничего не предвещало беды.

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      Фариза Бацазова
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