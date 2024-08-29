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03:30, 29 августа 2024Из жизни

Тюремный надзиратель выдал себя за продюсера и изнасиловал женщину

В США надзиратель представился продюсером, чтобы склонить женщину к сексу

Фото: Julie Jacobson / AP

Тюремный надзиратель из США выдал себя за продюсера, чтобы склонить женщину к сексу. Об этом сообщает NBC News.

32-летний Энтони Мартин из Нью-Йорка написал женщине в соцсети, представившись телевизионным продюсером и режиссером, который проводит кастинг для нового шоу. Затем он пригласил ее к себе. Женщина пришла к нему домой 24 марта, полагая, что встретится там с другими продюсерами и потенциальными участниками съемок, но Мартин был один. Когда он начал трогать ее ногу, женщина попыталась уйти. Однако мужчина преградил ей путь, снял с нее брюки и изнасиловал. Когда он отпустил жертву, она сообщила о произошедшем полиции и обратилась за медицинской помощью.

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Мартин предстал перед судом в понедельник, 26 августа. Ему предъявлены обвинения в изнасиловании и незаконном ограничении свободы. Он не признал вину и вышел под залог. Ему грозит до 25 лет тюрьмы. В день ареста Мартина отстранили от работы в тюрьме без сохранения заработной платы.

Ранее в США мужчина попытался совершить изнасилование, но пострадал от укуса. Он хотел заставить женщину заняться с ним оральным сексом, когда она укусила его за пенис.

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      Алиса Дмитриева
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