У главы Винницкого военкомата конфисковали квартиру за 4 миллиона рублей

ГБР Украины: у главы Винницкого военкомата конфисковали квартиру

У главы Винницкого военкомата конфисковали квартиру в пользу государства. Об этом сообщает Государственное бюро расследований Украины (ГБР) в Telegram.

«Сотрудники ГБР выяснили, что летом 2022 года руководитель Винницкого военкомата без всяких правовых оснований безвозмездно получил квартиру в городе Винница стоимостью 1,9 миллиона гривен (4,2 миллиона рублей по курсу на 29 августа — прим. «Ленты.ру»)», — сообщает ведомство.

Жилье, добавляет ведомство, должен был получить военнослужащий Вооруженных сил Украины, который в то время находился на фронте.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинское общество одобряет коррупцию в стране. Он подчеркнул, что страна до сих пор толерантно относится к коррупционным проявлениям.