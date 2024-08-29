На Украине заявили об одобрении коррупции в обществе

Советник Подоляк: украинское общество одобряет коррупцию в стране

Украинское общество одобряет коррупцию в стране. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в ходе интервью телеканалу «Новини Live».

«Страна до сих пор толерантно относится к коррупционным проявлениям. Тот, кто получил незаконную прибыль, пользуется своим административным положением (...) А они [граждане Украины] как к этому относятся? Это и есть толерантное отношение. Они считают, что это круто. Они же не говорят мужу, сыну или дочери, зачем ты это делаешь», — рассказал Подоляк.

Советник президента Украины также добавил, что такую проблему общество страны должно рано или поздно переосмыслить. На уточнение журналиста о толерантности общества к взяткам государственным лицам, он ответил: «безусловно».

Ранее в парламенте Украины указали на коррупцию в сфере закупок для Вооруженных сил Украины.

15 августа на Украине начались обыски в Днепровском горсовете из-за воровства денег на бомбоубежищах