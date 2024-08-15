На Украине начались обыски в горсовете из-за воровства денег на бомбоубежищах

В Днепровском горсовете начались обыски из-за воровства денег на бомбоубежищах

В Днепровском горсовете на Украине начались обыски из-за воровства денег чиновниками на бомбоубежищах. Об этом сообщает «Инсайдер UA».

Подробности обысков не приводятся. Также неизвестно, был ли задержан кто-либо из работников горсовета.

Ранее в Верховной Раде обвинили президента Украины Владимира Зеленского в воровстве на «Охматдете» и военном кладбище. Депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что президент Украины сконцентрировал в своих руках всю полноту власти и должен нести ответственность за хищение средств.

До этого на Украине назвали коррупцию главной темой для обсуждения в окопах Вооруженных сил Украины. Военные уверены, что на должности назначают тех, кто дал взятку.