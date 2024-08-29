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21:34, 29 августа 2024Мир

В Бразилии заморозили счета компании Илона Маска

Metropoles: в Бразилии счета Starlink заморозили из-за отсутствия представителя

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

В Бразилии заморозили счета компании американского миллиардера Илона Маска Starlink Holding. Об этом пишет газета Metrópoles.

Причиной заморозки счетов указано отсутствие юридического представителя в государстве. «Все менеджеры Starlink в Бразилии были проинформированы об этом», — говорится в публикации.

Бизнесмен отреагировал в социальной сети X на новость, назвав судью Верховного суда Бразилии Алешандри Мораеса тираном, а президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силву — его прислужником.

Ранее экс-президент Франции Франсуа Олланд оскорбил Илона Маска, назвав его дьяволом. Олланд также заявил, что Маск якобы не желает добра человечеству из-за наличия в социальной сети X контента, который может являться фейковым.

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      Маргарита Пименова
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