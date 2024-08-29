В ЕС не приняли решения по ограничениям на удары ВСУ вглубь России

Боррель: главы МИД ЕС не приняли решения по ограничениям на удары ВСУ по России

Главы МИД стран Европейского союза (ЕС) не приняли решения по снятию ограничений на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России при помощи европейского оружия. Об этом по итогам заседания министров заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает РИА Новости.

По его словам, главы внешнеполитических ведомств стран ЕС обсудили данный вопрос на встрече. Они пришли к выводу, что каждая страна ЕС будет принимать самостоятельное решение, разрешать ли ВСУ бить вглубь России их оружием или нет.

«Некоторые страны вообще решили не поставлять оружие Украине. Мы не пришли к единой европейской позиции», — добавил Боррель.

Ранее Жозеп Боррель заявил, что многие страны ЕС поддержали атаку ВСУ на Курскую область. «Я сказал странам о необходимости увеличивать поставки военного оборудования», — подчеркнул дипломат.