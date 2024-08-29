В ГД предложили отменить штрафы за превышение скорости для жителей приграничных областей

Депутат Хамзаев: штрафы за превышение скорости в приграничье нужно отменить

Депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к начальнику ГИБДД Михаилу Черникову с просьбой аннулировать для жителей приграничных с Украиной областей штрафы за превышение скорости. Он считает, что не стоит привлекать россиян к ответственности за соответствующее нарушение в период проведения специальной военной операции (СВО), сообщает «Ъ».

«В состоянии стресса и страха, когда идет обстрел, люди могут не обращать внимания на свою скорость и ехать по дороге с превышением»,— объяснил политик.

По его мнению, проще всего данный вопрос можно было бы решить с помощью отключения части дорожных камер. При этом Хамзаев подчеркнул, что тот или иной механизм освобождения людей от штрафов должен быть предложен МВД.

Ранее в Курской области заметили медика Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Каннибал, пытавшую российских пленных.