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15:58, 29 августа 2024Бывший СССР

В Киеве Зеленского обвинили в воровстве у пенсионеров и назвали позором для украинцев

Соскин: Зеленский украл деньги у пенсионеров, он позор для украинцев
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский украл деньги из пенсионных фондов, разрушив экономику страны. В воровстве у пенсионеров главу государства обвинил Олег Соскин, бывший советник Леонида Кучмы, в своем блоге на YouTube.

«Зеленский, говорить надо, что деньги были украдены с пенсионных фондов. (...) Это позор для украинцев, что этот человек до сих пор находится на посту президента», — заявил экс-советник.

Он добавил, что политика нынешних властей Украины — это фактически геноцид украинского народа.

Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что из-за ухудшения ситуации на Украине Зеленский бежит из страны и на всю жизнь останется в США. Он добавил, что дела на Украине совсем плохи и нет никаких признаков потенциального изменения ситуации, а новые вооружения не смогут переломить ход конфликта.

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      Глеб Палехов
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