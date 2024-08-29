В МИД назвали цель ВСУ при похищении людей в Курской области

Дипломат Мирошник: Киев пополнил обменный фонд за счет мирного населения России

Киев пытается пополнить обменный фонд за счет мирного населения России в Курской области. Об этом сообщает посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России Родион Мирошник в беседе с газетой «Взгляд».

«Цель офиса [президента Украины Владимира] Зеленского проста и понятна. Украинское руководство пытается сформировать обменный фонд. Дело в том, что России удалось набрать большое количество пленных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Многие из них складывают оружие добровольно», — рассказал дипломат.

Посол также заверил, что в МИД внимательно следят за обстановкой и там делают все возможное, чтобы помочь гражданам России. Захват мирных граждан в заложники, по словам дипломата, противоречит всем известным международным нормам.

Ранее Мирошник заявил, что Москва подготовила для международных организаций пакет документов, подтверждающих преступления Вооруженных сил Украины.