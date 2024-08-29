МИД собрался передать международным организациям документы о преступлениях ВСУ

Москва подготовила для международных организаций пакет документов, подтверждающих преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник, передает РЕН ТВ в Telegram.
«Мы обязаны испортить им картинку, которую они пытаются создать лживыми заявлениями о том, что украинские боевики якобы соблюдают какие-то нормы, принципы. Все это откровенная чушь», — объяснил Мирошник.
По его словам, российская сторона зафиксировала отправление Киевом иностранных наемников в зону конфликта. Также известны случаи избиения, мародерства, захвата в качестве заложников, уничтожения транспорта и жилых домов, а также других преступлений, совершенных ВСУ против мирных жителей.