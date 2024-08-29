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16:51, 29 августа 2024Бывший СССР

МИД собрался передать международным организациям документы о преступлениях ВСУ

МИД подготовил документы о преступлениях ВСУ для международных организаций

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Москва подготовила для международных организаций пакет документов, подтверждающих преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник, передает РЕН ТВ в Telegram.

«Мы обязаны испортить им картинку, которую они пытаются создать лживыми заявлениями о том, что украинские боевики якобы соблюдают какие-то нормы, принципы. Все это откровенная чушь», — объяснил Мирошник.

По его словам, российская сторона зафиксировала отправление Киевом иностранных наемников в зону конфликта. Также известны случаи избиения, мародерства, захвата в качестве заложников, уничтожения транспорта и жилых домов, а также других преступлений, совершенных ВСУ против мирных жителей.

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      Екатерина Грищенко
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