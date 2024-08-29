Посол России заявил о похищении ВСУ мирных жителей Курской области

Мирошник: ВСУ похищают жителей Курской области, увозя в неизвестном направлении

Посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник рассказал, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) похищают мирных Жителей в Курской области и вывозят их в неизвестном направлении, сообщает РИА Новости.

«Есть данные о том, что украинские боевики предпринимают действия по воровству людей. Они хватают мирных жителей и вывозят в неизвестном направлении. Часто данные или связь с ними теряются», — заявил дипломат.

По его словам, поведение украинских военных схоже с террористами. Он уточнил, что украинские военные увозят мужчин, женщин и детей, не имеющих никакого отношения к силовым структурам, стараясь делать это скрытно. Судьба многих заложников остается неизвестна, заключил Мирошник.

Ранее замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что спецназ «Ахмат» почти 11 часов вел бои на двух участках в Курской области.