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05:46, 29 августа 2024Россия

Посол России заявил о похищении ВСУ мирных жителей Курской области

Мирошник: ВСУ похищают жителей Курской области, увозя в неизвестном направлении

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник рассказал, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) похищают мирных Жителей в Курской области и вывозят их в неизвестном направлении, сообщает РИА Новости.

«Есть данные о том, что украинские боевики предпринимают действия по воровству людей. Они хватают мирных жителей и вывозят в неизвестном направлении. Часто данные или связь с ними теряются», — заявил дипломат.

По его словам, поведение украинских военных схоже с террористами. Он уточнил, что украинские военные увозят мужчин, женщин и детей, не имеющих никакого отношения к силовым структурам, стараясь делать это скрытно. Судьба многих заложников остается неизвестна, заключил Мирошник.

Ранее замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что спецназ «Ахмат» почти 11 часов вел бои на двух участках в Курской области.

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      Марина Совина
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