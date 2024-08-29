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04:43, 29 августа 2024Россия

Алаудинов рассказал о боях в Курской области

Алаудинов: «Ахмат» почти 11 часов сражался на двух участках в Курской области

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что спецназ «Ахмат» почти 11 часов вел бои на двух участках в Курской области. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Алаудинов рассказал о боях в Курской области и сообщил, что несмотря на тяжелую обстановку, российские военные выстояли, героически сражаясь.

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«Хочу отметить, что уничтожено очень большое количество живой силы противника. Действительно, он несет очень большие потери», — сказал он.

Глава «Ахмата» добавил, что бойцы уничтожили ряд единиц техники, включая артиллерию, АГС и минометы.

Ранее Алаудинов заявил, что российские войска нанесли серьезное поражение подразделениям ВСУ в Курской области. Он подчеркнул, что его подразделения сожгли две единицы украинской техники, а также ликвидировали «очень большое» количество пехоты.

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      Марина Совина
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