В МИД оценили актуальность разговоров об урегулировании конфликта на Украине

После нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область разговоры об урегулировании конфликта являются неактуальными. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, его слова приводит РИА Новости.
«Наша готовность к переговорам не должна была ни у кого вызывать сомнений. Хотя, конечно, после авантюры в Курской области какие-то разговоры на этот счет становятся неактуальными», — сказал он.
Дипломат также напомнил о мирной инициативе, которую в июне этого года выдвинул президент России Владимир Путин. При этом он добавил, что все предыдущие договоренности были разрушены и саботировались «киевским режимом и его западными покровителями».
Ранее далекой от переговоров ситуацию на Украине назвала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, в условиях, когда украинские военные создают угрозы для атомных электростанций и совершают преступления против мирных жителей, о мирных переговорах не может идти речи.