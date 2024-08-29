Захарова назвала ситуацию на Украине далекой от переговоров

Захарова: ситуация на Украине далека от мирных переговоров

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что состояние украинского конфликта далеко от мирных переговоров, передает РИА Новости.

По ее словам, в условиях, когда украинские военные создают угрозы для атомных электростанций и совершают преступления против мирных жителей, о мирных переговорах не может идти речи.

Дипломат добавила, что считает вторжение украинской армии в Курскую область ответом Киева на мирную инициативу президента России Владимира Путина.

Ранее Захарова заявила, что Москва всегда стремилась к скорейшему завершению военного конфликта на Украине. Захарова назвала инициативу Путина универсальным рецептом решения конфликта и напомнила, что речь тогда шла не о заморозке, а об окончательном завершении боевых действий.