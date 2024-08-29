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12:11, 29 августа 2024Бывший СССР

В МИД России заявили о стремлении к скорейшему завершению конфликта

Захарова: Москва всегда стремилась к скорейшему завершению конфликта на Украине

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Москва всегда стремилась к скорейшему завершению военного конфликта на Украине. Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает РИА Новости.

В связи с этим она напомнила про июньскую мирную инициативу президента России Владимира Путина. Она назвала ее универсальным рецептом решения конфликта и напомнила, что речь тогда шла не о заморозке, а об окончательном завершении боевых действий.

Ранее Захарова заявила, что никаких переговоров с Киевом с учетом действий Вооруженных сил Украины в Курской области быть не может. Она отметила атаки украинских военных по мирным жителям и гражданской инфраструктуре.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отсутствие предпосылок для переговоров в настоящий момент «более чем очевидно».

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