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16:52, 29 августа 2024Мир

В МИД Венгрии рассказали о реакции стран ЕС на призыв Борреля разрешить ВСУ бить по России

Сийярто: ряд глав МИД ЕС сказали, что не имеют мандата разрешать ВСУ бить по РФ

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Ряд министров иностранных дел из числа стран, входящих в состав Европейского союза (ЕС), сказали на встрече в Брюсселе, что не имеют мандата для того, чтобы разрешать Украине наносить удары по территории России. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

«Некоторые [страны] подчеркнули, что у них нет мандата на предоставление такого разрешения», — сказал он, не называя конкретные государства.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал Запад отменить ограничения на использование Украиной переданного оружия и разрешить ВСУ бить им по российской территории. Кроме того, чиновник попросил западных партнеров выделить Киеву системы противовоздушной обороны.

Сийярто заявил, что Венгрия не поддерживает подобные призывы и будет выступать против разрешения Украине наносить удары дальнобойным оружием по территории России, поскольку это повлечет серьезную эскалацию конфликта.

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      Лина Пивоварова
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