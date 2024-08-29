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15:39, 29 августа 2024Бывший СССР

В Молдавии раскритиковали Санду за поддержку Украины в конфликте

Экс-глава Гагаузии Влах: Санду должна соблюдать нейтралитет вместо помощи Киеву

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду должна соблюдать нейтралитет во время конфликта на Украине вместо помощи Киеву. Об этом заявила экс-глава автономной области Гагаузия в составе Молдавии Ирина Влах.

«Наш руководитель встала на сторону одной из участников конфликта. Республика Молдова должна была встать над теми процессами, которые происходят в соседней Украине», — заявила политик в ходе интервью, говоря об отсутствии развития в республике.

По мнению Влах, Молдавии также следовало бы сосредоточиться на защите собственных интересов, создании благоприятных условий для бизнеса и новых рабочих мест в стране.

Ранее глава Гагаузии Евгения Гуцул рассказала о планах автономии голосовать против евроинтеграции на референдуме 20 октября, который пройдет параллельно с выборами президента. В президентской гонке будет участвовать нынешняя глава республики Майя Санду, а также ряд других политиков.

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      Сергей Болиев
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