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11:32, 22 апреля 2024Бывший СССР

Глава Гагаузии рассказала о планах автономии голосовать против евроинтеграции

Глава Гагаузии Гуцул: автономия будет голосовать против евроинтеграции

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул рассказала РИА Новости о планах автономии участвовать в референдуме о евроинтеграции и голосовать против.

По ее словам, Гагаузия как входящая в состав Молдавии автономия примет участие в голосовании, но жители не поддержат это решение.

«Мы не поддерживаем. Мы против вступления в ЕС. За 3,5 года нам власти Кишинева пытаются показать, что ЕС — это хорошо, это развитая инфраструктура, это благополучие, это счастливые лица у людей. Но этого не происходит», — заявила Гуцул.

Ранее стало известно, что в Молдавии захотели провести выборы президента страны и референдум о присоединении республики к Евросоюзу в один день.

От присоединения Молдавии к ЕС любой ценой предостерег экс-премьер республики Ион Кику. Он отметил, что проводить голосование за евроинтеграцию стоит только при оглашении всех ее условий.

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      Валентин Карант
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