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12:11, 29 августа 2024Россия

В Москве мигрант на такси класса «комфорт плюс» отказался везти пассажира из-за религии

Московский таксист-мигрант отказался везти раввина Ставропольского из-за религии

В Москве мигрант на такси класса «комфорт плюс» отказался везти пассажира, раввина Михоэля Ставропольского, из-за его религии. Об этом сам раввин сообщил в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Ставропольский опубликовал видео, на кадрах которого он разговаривает с водителем и уточняет причину, по которой тот отказался его везти. «Просто потому что еврей, да?» — спросил раввин. «Да, да, да», — ответил таксист. Водитель добавил, что он — узбек, и его смущает не национальность раввина, а религия, к которой тот принадлежит.

В подписи к видео раввин задался вопросом, следует ли ему переживать за безопасность жены и детей при следующем вызове такси. Там же (в компании) как-то должны проводить собеседование? «И водитель — узбек, не палестинец, понимаете, о чем я?» — написал в блоге Ставропольский.

Понес ли таксист наказание, неизвестно.

Днем ранее сообщалось, что в Москве таксист-мигрант напал на пассажирку после одной просьбы — не смотреть за рулем видео с телефона и следить за дорогой.

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      Марк Леонов
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