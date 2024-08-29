В Москве приехавшая из Донбасса женщина спела в караоке и оказалась в полиции

В Москве женщина спела песню с проукраинскими лозунгами и оказалась в полиции

В Москве приехавшая из Донбасса 55-летняя женщина спела в караоке-баре «Коза-Ностра» песню с проукраинскими лозунгами и оказалась на допросе в полиции. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По сведениям издания, жительница столицы вместе с подругой в один из выходных дней выпивали в заведении и исполняли разные композиции. В разгар вечера женщина забралась на сцену и стала выкрикивать реплики в поддержку украинской армии. Затем к гостье подошли другие посетители бара и попросили прекратить подобные высказывания. Они стали спорить, в заведение вызвали оперативников.

В отделе на горожанку составили протокол за дискредитацию Вооруженных сил России. В суде женщина вину признала и получила штраф в 30 тысяч рублей.

В беседе с изданием 55-летняя жительница Москвы пояснила, в тот вечер поступила неправильно, но поскольку приехала с Донбасса и скучает по родине, она допустила, что могла сказать это «в сердцах».

Ранее сообщалось, что в Кургане суд приговорил жительницу к восьми годам колонии за дискредитацию российских военных.