Политик Менцен: украинцы обнаглели, а власти Польши остаются беспомощными

Украинцы все больше наглеют, а власти Польши остаются при этом беспомощными. Такое мнение выразил кандидат в президенты Польши от коалиции националистов «Конфедерация свободы и независимости» Славомир Менцен в своем аккаунте социальной сети Х (бывший Твиттер).

«Украинцы становятся все более наглыми. Они получили от Польши много денег и военной помощи. Но Киев не только не демонстрируют никакой благодарности, но еще и откровенно нас игнорирует. С этим пора покончить», — отметил польский политик.

Менцен добавил, что не удивлен отношением президента Украины Владимира Зеленского к польским властям. Он пояснил, что польские политики «ездят по всему миру и перед всеми за все извиняются, при этом не требуя ничего взамен и не заботясь о национальных интересах».

Ранее глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страны НАТО скептически отнеслись к идее Зеленского сбивать ракеты над Украиной. «По этому вопросу есть большой скептицизм. Ни одно государство в отдельности не примет таких решений. Я лично не видел в альянсе сторонников этой идеи», — отметил глава оборонного ведомства.