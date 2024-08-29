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17:09, 29 августа 2024Мир

В Польше осудили заявление Кулебы о Волынской резне

Депутат Ковальский: Кулеба должен стать персоной нон грата в Польше
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба должен стать персоной нон грата в Польше из-за слов о Волынской резне 1943 года, сказанные во время выступления польском Ольштыне. Об этом заявил депутат парламента Януш Ковальский в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Твиттер).

«Этого политика нужно объявить персоной нон грата в Польше. Он должен немедленно покинуть нашу страну!» — написал политик.

Он также подчеркнул, что слова Кулебы носят ревизионистский характер на историю.

Ранее Кулеба заявил, что Киев решил не препятствовать Польше в эксгумации тел пострадавших в Волынской резне. Однако он также намекнул на недавний снос в Варшаве памятника бойцам ОУН-УПА (Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия, запрещенные в РФ экстремистские организации), участвовавшей в Волынской резне. Данный факт вызвал возмущение польской стороны.

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      Максим Габриелян
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