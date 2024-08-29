В правительстве обсудили новое средство для контроля за мигрантами

«Коммерсантъ»: в России с 2025 года заработает реестр нарушивших закон мигрантов

В правительстве на совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой Минтруд, Минцифры, МВД и ФСБ обсудили новое средство для контроля за мигрантами — реестр контролируемых лиц, пересекших границу России и нарушивших закон. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как уточняет издание, реестр заработает в 2025 году. При этом, как сообщил замглавы Минцифры Олег Качанов, хотя ведомство и готово создать такой реестр, однако у него пока нет представления о том, как должен выглядеть список.

Одновременно с этим в МВД предложили провести частичную амнистию для совершивших нетяжкие правонарушения мигрантов, чтобы в будущем облегчить нагрузку на реестр.

Ранее в Министерстве внутренних дел заявили, что в России находится свыше 630 тысяч нелегальных мигрантов.