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09:23, 29 августа 2024Россия

В правительстве обсудили новое средство для контроля за мигрантами

«Коммерсантъ»: в России с 2025 года заработает реестр нарушивших закон мигрантов

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В правительстве на совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой Минтруд, Минцифры, МВД и ФСБ обсудили новое средство для контроля за мигрантами — реестр контролируемых лиц, пересекших границу России и нарушивших закон. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как уточняет издание, реестр заработает в 2025 году. При этом, как сообщил замглавы Минцифры Олег Качанов, хотя ведомство и готово создать такой реестр, однако у него пока нет представления о том, как должен выглядеть список.

Одновременно с этим в МВД предложили провести частичную амнистию для совершивших нетяжкие правонарушения мигрантов, чтобы в будущем облегчить нагрузку на реестр.

Ранее в Министерстве внутренних дел заявили, что в России находится свыше 630 тысяч нелегальных мигрантов.

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      Марк Леонов
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