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08:19, 29 августа 2024Силовые структуры

В МВД назвали число нелегалов в России

МВД: в России находятся 630 тысяч нелегалов

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

В России находится свыше 630 тысяч нелегальных мигрантов. Такие данные представили в МВД на совещании правительственной комиссии по миграционной политике под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой, передает «Коммерсантъ».

Первый замминистра внутренних дел Александр Горовой пояснил, что нелегалами стали те, кто нарушил режима пребывания в стране, имеет два или более административных правонарушения или ведет незаконную трудовую деятельность.

Участники совещания обсуждали возможность создания специального реестра контролируемых лиц — это база данных иностранных граждан с просроченными либо аннулированными миграционными документами, подлежащие высылке из России. Горовой отметил, что если вносить в этот реестр всех нелегалов, находящихся на данный момент в стране, то «никакая IT-инфраструктура такого не выдержит». Он предложил сначала провести амнистию для тех из них, кто совершил небольшие правонарушения. Предложение представителя МВД поддержал руководитель службы контрразведки ФСБ Владислав Меньщиков.

Еще Горовой указал на проблемы с регистрацией мигрантов. Многие арендодатели не хотят регистрировать их у себя, так как не понимают, «как это работает», поэтому мигранты обращаются к тем, что занимается фиктивной регистрацией. В этой ситуации Следственный комитет России постоянно возбуждают дела против сотрудников МВД по статье 322 УК РФ за организацию незаконной миграции из-за того, что они приняли заявление о регистрации мигрантов от человека, на чьей жилплощади они на самом деле не живут. «Однако наши сотрудники не могут отказать таким заявителям и проверить соответствие места регистрации месту фактического проживания они тоже не могут», — отметил замминистра внутренних дел.

3,5 миллиона трудовых мигрантов, по данным 2023 года, находятся в России на законных основаниях, большинство из них — уроженцы Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.

Ранее 29 августа сообщалось, что МВД России приняло решение об изменении правил депортации несовершеннолетних иностранцев.

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      Любовь Ширижик
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